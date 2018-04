Continental stelt audiosysteem voor... zonder luidsprekers

Door: BV

Fijn klinkende muziek wordt volgens de autofabrikanten almaar belangrijker. Vroeger was een DIN-radio van Blaupunkt al heel wat. Tegenwoordig wordt er gegoocheld met ingebouwde systemen. Die hebben ronkende namen als Beats, Bang&Olufsen, Burmester, Harman Kardon en ga zo maar door…

Hopen luidsprekers

Een beetje audiosysteem heeft tegenwoordig al snel 10 speakers. En niet eens zo veel vermogen, want tegenwoordig moet ook het stroomverbruik van die dingen onder controle blijven. In de topklasses kan je soms zelfs 20 luidsprekers vinden. Maar als het van leverancier Continental afhangt (niet meteen bekend van de luidsprekers, maar ze maken ze wel), is dat binnenkort allemaal verleden tijd. Het stelt een systeem voor dat zonder luidsprekers werkt.

Hoe werkt het?

Hoe werkt een audiosysteem dan zonder luidsprekers? Wel, het plan van Continental bestaat erin hele interieurpanelen te laten vibreren.

Dat wil zeggen dat delen van het dashboard, de deurpanelen en het dak kunnen fungeren als de conus van een luidspreker. Holle interieurdelen, en zo zijn er nogal wat, kunnen dan dienst doen als klankkasten. Volgens het bedrijf zou de klank niet onderdoen voor die van een conventionele luidspreker. Maar het kan wel zo’n 15kg besparen. En gewicht - dat is geld in deze industrie.

Wie vroeger zo’n zware speakers in z’n auto had zitten dat de koets meetrilde, wordt er misschien wel nostalgisch van.