Ferrari-werknemers mogen geen Ferrari kopen

Door: BV

Ben je een liefhebber van een gemotoriseerde vierwielers, dan ben je wellicht zo fier als een gieter als je bij Ferrari je brood verdient. En het bedrijf zelf vindt dat best. En het heeft wellicht graag dat je je centen weer uitgeeft bij Fiat, Alfa-Romeo of zelfs Maserati. Dan blijft het binnen de groep. Zolang je er maar geen Ferrari mee koopt.

Eigen klant eerst

Je hoef zelfs niet na te denken over werknemerskorting. Wie bij Ferrari werkt, mag geen Ferrari kopen. We vermoeden dat enkele directiefuncties vrijgesteld zijn van deze beperking. Wat Ferrari dan weer niet erg vindt, is je wenden tot de occasiemarkt. De redenering van Ferrari: de wachttijd voor klanten (die aanzienlijk is bij sommige modellen) mag niet verder oplopen omwille van leveringen aan personeel. Dat de kans groot is, dat de klant meer uitgeeft, wordt niet bij de argumentatie vermeld.