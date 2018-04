X7 iPerformance concept is BMW met maatje meer

Door: BV

BMW laat al een tijdje voelen dat het ‘iets groots’ klaar heeft staan voor het Autosalon van Frankfurt. Zelden bedoelde een automerk dat zo letterlijk. Hier is de BMW X7 iPerformance concept. Nu nog een voorproefje, maar in een mild bijgeschaafde vorm binnenkort te koop.

Een Cadillac Escalade achterna

De exacte afmetingen van deze X7 Concept moeten we je nog schuldig blijven. Dat ze die van de X5 en X6 zullen overtreffen staat echter boven verdenking. Daaraan zal de nieuwe SUV immers z’n bestaansrecht ontlenen. Wat je met al dat volume doet, is dan nog een heel andere zaak. BMW heeft alvast niet gekozen voor een slank ontwerp dat er minder massief uitziet dan het is, eerder het tegendeel. De typische BMW-nieren, die de jongste jaren almaar groter werden, zijn hier verder opgeblazen tot gigantische proporties. Grote luchthappers, rechte sierlijsten en slanke lichtunits voor- en achter zetten de afmetingen verder in de verf. Superlatieven kan je ook gebruiken voor de wielen, terwijl het panoramisch glazen dak iets is wat eenvoudigweg niet mocht ontbreken.

Geen brandstofcel

In de wandelgangen kon je horen dat BMW de X7 iPerformance concept wellicht zou voorzien van een aandrijflijn met brandstofcel. Maar dat is het niet geworden. Wellicht leent deze de aandrijflijn van de BMW 740e performance en is het een stopcontacthybride. De 740e combineert een lithium-ion-accu van 9,2kWh met een viercilinder turbomotor op benzine. Een productieversie zal ongetwijfeld ook aangeboden worden met een 3-liter zescilinder (pakweg 335pk) en een 4,4l V8 (ongeveer 445pk). Een diesel staat ook in de sterren geschreven, al is die wellicht niet voor de VS bestemd.

Minder bling binnenin

Aan de binnenzijde houdt BMW het, in vergelijking met z’n pompeuze buitenzijde, eerder bescheiden. De nadruk ligt er op materialen en - hoe kan het ook anders - technologie. We zien een futuristisch stuurwiel waarrond digitale schermen zijn gepositioneerd. Die doen ongetwijfeld meer dan de bestuurder (als die nog zelf moet rijden) van informatie over de snelheid en de positie voorzien. Voor bevestiging is het echter wachten tot het merk meer vrijgeeft.