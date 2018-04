Nieuw van Lamborghini: Avenator S Roadster

Door: BV

Een Lamborghini Aventador Roaster heb je wellicht al gezien. Maar het gaat om de ’S’. Achter dat lettertje zit hier in de eerste plaats vierwielbesturing verstopt.

De Roadster weegt 50kg meer dan de Aventador S Coupé, maar de V12 nagelt wel onbelemmerd tegen je trommelvliezen aan wanneer je de minder dan 6kg wegende dakpanelen verwijderd en het kleine achterruitje elektrisch laat zakken.

Prestaties

De prestaties zijn, wel… Vanuit stilstand naar 100km/u neemt 3 tellen in beslag. De top is 350km/u. Daarvoor schakelt de 6,5l centrale 740pk en 690Nm in.

Zijn de cijfers hierboven geen al te groot verschil met de Aventador Roadster zonder ’S’, dan moet het rijgevoel dat wel zijn. Daarvoor heb je immers vierwielbesturing, een compleet andere ophangingsgeometrie en herwerkte rijmodi. Elektronische hocus pocus die je sneller doet gaan.

Het kleurtje op de foto’s moet je uit het Ad Personam-gamma van Lamborghini halen. De uiterlijke aanpassingen zijn een kopie van die van de Coupé.

Te zien…

Je kan de Italiaanse furie gaan bekijken in Frankfurt, op het autosalon aldaar. Tenslotte zijn het de Duitsers die bij Lambo de plak zwaaien.