Kia is er vroeg bij met Sorento facelift

Door: BV

De grootste Kia die je in Europa kan kopen is de Sorento. Die wordt door het merk bijgespijkerd om z’n aantrekkingskracht te verhogen. Vorig jaar werden er op het Oude Continent 16.000 stuks van verkocht. Niet onverdienstelijk, maar het mag nog net iets meer zijn.

De Sorento krijgt een hertekende voor- en achterzijde, koplampen en staartlichten met LEDs incluis. Subtiele veranderen die te wijten zijn aan z’n nog jeudige leeftijd. Het product is amper 2,5 jaar op de markt.

Binnenin gebruikt Kia nu naar eigen zeggen betere en zachtere materialen en monteert het een nieuw stuurwiel, andere instrumenten, een 8” scherm voor het infotainmentsysteem en een LCD-scherm voor de airco.

Het belangrijkste nieuws

Dat is er op technisch vlak. Daar vervangt een achttrapsautomaat immers de oude versie met 6 verzetten. Die is standaard in combinatie met de 2,2l diesel en zal 13g/km minder CO2 de atmosfeer inblazen. Bij die nieuwe versnellingsbak horen vier rijmodi die zich niet alleen met het schakelprogramma bemoeien, maar ook met de gaspedaalrespons en de stuurbekrachtiging. Die diesel is nog steeds 200pk en 441Nm sterk. Iets anders is er niet. Je kan wel een wat hogere rug opzetten met de GT Line. Die heeft wat agressiever ogende opsmuk.