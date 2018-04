Mercedes EQA lust BMW i3 rauw

Door: BV

Tegen 2022 zal Mercedes meer dan 10 elektrische modellen aanbieden. Daarbij horen geëlektrificeerde versies van gekende modellen, zoals de Smart Fortwo en Forfour. Maar het bedrijf komt net als BMW ook met een louter elektrisch submerk op de proppen: EQ. De EQA Concept die vanaf nu op de salonvloer in Frankfurt staat te blinken, wordt de eerste. Die mag een flinke kopstoot uitdelen aan de BMW i3.

Realisme

Of je er nog een Mercedes in herkent wanneer je de ster afdekt, is nog een open vraag. Maar in elk geval herken je in de EQA duidelijk een compacte hatchback. En dat is wellicht het grootste verschil met de i3 van aartsrivaal BMW. Mercedes vindt het niet zo nodig om vreemde vormen op te gaan zoeken. Een driedeurs met conventionele proporties en gewone portieren. 272 elektrische pk’s en vier aangedreven wielen, dat is al zot genoeg.

Designelementen

Om toch nog een beetje in de conceptfase te blijven zitten heeft de EQA een motorkap in een contrasttint, een lichtelement op de flanken en een grille die afhankelijk van de gekozen rijmodus een andere lichtsignatuur projecteert.

Autonomie

In de vloer van deze concept zit een 60 kWh accu. Die is volgens de Duitsers voldoende voor een rijbereik van 400km.

EQ vanaf 2019

Mercedes lanceert EQ in 2019. De eerste voorbereidingen daarvoor worden al getroffen in de productievestiging in Bremen. Deze EQA komt er niet voor 2020. Het is de EQC, gebaseerd op de vorig jaar in Parijs voorgestelde Concept EQ, die de spits zal afbijten.