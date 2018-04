Borgward presenteert de Isabella voor de 21ste eeuw

Door: BV

Borgward heeft een oude, Duitse naam, maar werkt met nieuw Chinees geld. Voorlopig opereert het herboren bedrijf nog louter in Azië, maar er blijft de ambitie om ook weer stappen op het Oude Continent te zetten. Frankfurt werd gekozen, al was het maar om de Chinese consument een rad voor de ogen te draaien, voor de voorstelling van de Isabella. Genoemd naar de beroemdste klassieker van het merk, maar met een blik op de toekomst.

Volgens de fabrikant is de Isabella Concept de ideale combinatie van uiterlijk en technologie. Nochtans zal het uiterlijk niet bij iedereen in de smaak vallen. Chinese design-invloeden. Unieke schuifdeuren verlenen toegang tot een strak interieur met een imponerende middenconsole. Veel meer valt er eigenlijk niet over te vertellen. De aandrijflijn maakt gebruik van accu’s van fabrikant LG die de 300pk en 450Nm sterke elektromotoren (er zijn twee) van voldoende stroom voorzien om het 500km vol te houden. De topsnelheid is afgeregeld op 250km/u en in slechts 4,5 tellen knal je van nul naar 100km/u.