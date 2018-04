Borgward Isabella (1954 - 1962)

Door: AUTO55

Borgward was een Duitse (auto)constructeur die in 1924 voor het eerst faam verwierf met de 'Blitzkarren', een handige driewieler die populair bleek bij onder meer postbeambten. Tot begin jaren '60 maakte het bedrijf alles van racewagens tot legervoertuigen en zelfs helikopters. Het ging in 1961 over de kop na een controversieel faillissement - na alle terugbetalingen zat er nog 4,5 miljoen Duitse mark in kas - en oprichter Carl FW Borgward stierf twee jaar later. Diens kleinzoon daarentegen, is wel nog onder de levenden. Zijn recente boodschap luidt dat hij het merk gaat doen herleven. We zullen zien.

Isabella

Als we de Borgward-archieven induiken, is er tenminste één vierwieler die blijft hangen. Die heette Isabella, volgde de Hansa 1500/1800 op en bleef van '54 tot zelfs een jaar nadat de boeken al neerlagen in productie. De Isabella heette aanvankelijk Hansa 1500, maar 'Isabella', de naam die aan de testvoertuigen werd gegeven, bleek populair bij zowel pers als personeel. Van de in totaal 202.862 exemplaren moesten die die eerst van de band rolden het nog zonder Isabella-naamplaatje stellen. Er was geen populairdere Borgward.

Kinderziektes

Isabella bleef beter hangen, behalve in de neus...

Zijn voorin gemonteerde 1.5-liter viercilinder zou ruim 60pk opwekken en maakte een top van 130km/u mogelijk, terwijl over een gemiddelde dorst van 8,4l/100km werd gesproken. Het blokje was verbonden aan een vierbak en de koppeling was hydraulisch, wat toen vernieuwend was. De TS-versie had nog eens 15pk extra. Vielen ook in de smaak: zijn degelijk remsysteem, brede cabine, grote ramen en het feit dat er een klokje en een sigarettenaansteker aanwezig waren. Jammer genoeg kampten modellen van het eerste uur met heel wat kinderziektes. Daimler bewees dat het ook anders kon.

Meerdere versies

Qua prijsbepaling - 7.265 DM bij de lancering - was de Isabella duurder dan de gemiddelde berline uit het segment, maar lang niet even geldrovend als bijvoorbeeld de Mercedes 180. Eén verschil: de Borgward was er enkel als tweedeurs en dat geldt voor alle koetswerkvarianten die er tijdens zijn loopbaan van verschenen zijn. Zo had je een Isabella sedan, cabrio, cabrio 2+2, break en coupé 2+2.