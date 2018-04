Genesis G70 is Europees-Koreaanse Fusion

Door: BV

Genesis, het luxemerk van Hyundai, ontscheept nog niet richting Europese kusten. De nadruk ligt eerst op Azië en de VS. Logisch, want dat is waar het geld te rapen valt. Komt het toch naar Europa, dan heeft het in elk geval al een model met een Europese maatvoering op het schab liggen. Deze G70 ziet zichzelf naast een Audi A4, BMW 3-Serie of Mercedes C-Klasse staan.

Maten

Veel scheelt het niet met de Duitse 3. Een lengte van 4,69m, breedte van 1,85m en hoogte van 1,40m. De wielbasis van 1,84m is zelfs identiek aan die van de C uit Stuttgart.

Terwijl hij kan uitpakken met een voor Europa geschikte maatvoering, kan hij dat niet van alle motoren claimen. De 2-liter diesel met 200pk, die gaat naar de kern van het segment. Ja, ook na alle anti-dieselpropaganda. Carrièrekansen zijn er ook voor de 2-liter op benzine. Die is 250pk sterk. Maar de 3,3l V6 met 370pk zou wel eens kunnen sneuvelen op weg naar onze kusten. Achterwielaandrijving is standaard, maar tegen een meerprijs laten de Koreanen ook de voorwielen meewerken.

Uiterlijk

Genesis is een jong merk, dus je kan het nog geen eigen stijl aanmeten. De Koreanen gaan zo te zien voor ‘fusion’. Het lijkt wel een allegaartje van externe invloeden. BMW voor het scherm aan de middentunnel. Audi rond het instrumentarium. De buitenzijde heeft wat van de Infiniti Q50, maar er zijn ook invloeden te ontwaren van pakweg Maserati. Hutsepot, maar dat kan ook lekker zijn.

Eerst naar Los Angeles

De Genesis G70 maakt z’n showdebuut in november op het Autosalon van Los Angeles. Wanneer hij aan z’n Europese veroveringstocht begint, is nog niet geweten.