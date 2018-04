BMW wil af van autosleutel

Door: BV

BMW wil af van de autosleutel. De verantwoordelijke voor verkopen in de raad van bestuur van het bedrijf, Ian Robertson, liet zich dat ontvallen tegen persbureau Reuters.

Gigantische sleutels

Het bedrijf uit München merkt op dat autosleutels de jongste tijd minder en minder noodzakelijk zijn geworden. Je hebt ze nog wel, maar dankzij keyless go (dat detecteert wanneer een sleutel in de buurt is), hoef je ze nooit nog uit je zak te halen. “Waarom zou je ze dan nog meezeulen?”, zegt Robertson. De man heeft wellicht zelfs een smart key van de nieuwe Siebener in z’n broekzak zitten. Dat ding is ei zo na zo groot en net zo zwaar als een smartphone. Dan ga je snel wensen dat je ervan verlost bent.

Natuurlijk via de smartphone

De sleutel, die je ook regelmatig moet opladen, heeft een informatiescherm dat je over de status van je auto informeert en onder meer de kilometerstand en het rijbereik communiceert. Uiteraard items die ook via een app kunnen. Wellicht is dat de richting waarin het bedrijf denkt, maar dat wil Robertson nog niet met zoveel woorden zeggen. Hij houdt het op “we onderzoeken of het mogelijk is en wanneer we het kunnen doen”.

In elk geval kan BMW de primeur niet langer claimen. Die heeft Tesla al gescoord. De nieuwe Model 3 wordt niet meer met een sleutel geleverd. Die werkt louter nog op commando van je smartphone.