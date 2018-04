Kia vist Belgische ex-BMW designer op

Door: BV

Dat het Koreaanse automerk Kia het jongste decennium met zevenmijlslaarzen door het stilistische autolandschap huppelt, betwist inmiddels niemand meer. Sinds het Peter Schreyer wegplukte bij Volkswagen wordt het ontwerp van de nieuwe modellen haast zonder uitzondering bejubeld.

Europese connectie

Peter Schreyer zwaait immers de scepter bij zowel Kia als zustermerk Hyundai. En hij versterkt z’n team met heel wat Europese invloeden. Luc Donckerwolke, een man met Belgische roots, werd al bij VW weggevist. En ook voormalig Bugatti designer Alexander Selipanov werkt al bij het bedrijf. De in België geboren en in Californië onderichtte Piere Leclercq vervoegt nu het team. Leclercq was tot 2013 actief bij BMW en volgde toen het grote geld naar Azië. Hij ging aan het tekenen voor het Chinese Great Wall Motors. Bij Kia zal hij verantwoordelijk zijn voor een merkidentiteit. Hij moet ervoor zorgen dat producten over de segmenten heen allen meteen als Kia herkenbaar zijn.