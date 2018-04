Peter Schreyer nu ook Hyundai-baas

Door: AUTO55

Nadat vlak voor het nieuwe jaar bekend raakte dat Peter Schreyer de scepter bij Kia in handen kreeg, mag het tekenwonder zichzelf nu ook de grote baas van Hyundai noemen. Beide merken werken immers samen en Schreyer berust de taak de tweekoppige eenheid naar een glorieuze toekomst te lijden. Dat men op de goede weg is, bewijzen de verkoopscijfers. De Zuid-Koreaanse autobouwers hebben eindelijk door hoe ze Europese kopers kunnen verleiden. In de eerste plaats met een knap ontwerp, gevolgd door vele jaren garantie en betrouwbare techniek. Als de producten nu ook eens stuk voor stuk fijn rijdende vierwielers zouden zijn, zou je hen helemaal niet meer kunnen negeren.