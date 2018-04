Fiat steekt Tipo in trainingspak

Door: BV

Fiat breidt het gamma van de Tipo uit met een stijlpakket. Dat moet wie een sportieve inborst heeft op z’n wenken bedienen. Of je voor de vijfdeurs, dan wel de break kiest, maakt niet uit. Het gaat om louter stilistische wijzigingen, maar het merk zal ze uitsluitend verkopen op de 1.4 T-Jet en de 120pk sterke diesels. Versies die van huis uit al wat vermogen hebben.

Tipo S-Design

Aan de buitenzijde is de Tipo S-Design herkenbaar aan de Bi-Xenonlichten (voor het eerst verkrijgbaar op dit model) en de exclusieve 18-duimers, naast de sportieve designspatten die de bumpers moesten verteren. Het interieur krijgt zetels in een leder-stofcombinatie, een grijze boordplank en accenten in ‘pianolak’ (zwart plastic). Een 7” Uconnect infotainmentsysteem is standaard en ondersteunt Apple Car Play en Android Auto.