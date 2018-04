Niet meer dan 6x: McLaren 570GT in groen

Door: BV

MSO, wat staat voor McLaren Special Operations, is de afdeling van het sportwagenmerk die zich bezig houdt met unieke exemplaren. Waarom iemand dan een beperkte serie van MSO zou kopen, gaat ons petje te boven. Niet dat er iets mis is met deze MSO Collection 570GT in XP Green, maar het bedrijf gaat er zes maken. En dat terwijl je net zo goed voor een uniek exemplaar zou kunnen gaan. Ze zijn overigens allemaal al verkocht.

Unieke kleurencombinatie

De unieke kleurencombinatie en interieuraankleding zijn het voornaamste verkoopsargument. Maar je krijgt ook een GT Upgrade Pack, een geluidsinstallatie van Bowers & Wilkins en specifieke vijfspakers.