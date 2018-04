Wat is dit van Aston Martin?

Door: BV

Het wordt zonder twijfel de traagste Aston Martin. Ooit. Maar je kan er wel 500 meter mee onder de waterspiegel (op zich niet zo bijzonder) en weer terug (kijk, hier wordt het interessant). Je kijkt naar project Neptune. Dat is een joint venture tussen Triton, dat private duikboten wil bouwen als speelgoed voor de superrijken van deze planeet, en Aston Martin.

Stijlafdeling

Aston Martin wil naam en faam immers niet alleen verzilveren op auto’s. Het zoekt nu ook samenwerkingen met andere merken. Het liefst zijn die even exclusief of luxueus. Een 'gewone' boot hadden we al, nu komt er ook een onderzeeboot. Aston had ruime inspraak in het lijnenspel.

12 uur snorkelen

Neptune is gebaseerd op de Triton 1650.3. Een duikboot met een beperkte omvang die ‘discreet kan opgeborgen worden’, zonder de lijnen van je superjacht te verknoeien. De aandrijving is elektrisch en er is voldoende zuurstof aan boord voor een duik van zo maar eventjes 12 uur. Z’n topsnelheid ligt in de buurt van 5km/u. Maar je ziet dan wel eens iets anders.