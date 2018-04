Peugeot L750 R Hybrid haalt 100 in 2,4 seconden. Zogezegd.

Door: BV

In 1916 won een Peugeot zowaar de legendarische Indy 500, met een L45 die door Dario Resta werd bestuurd. Hij haalde destijds een gemiddelde snelheid van 135km/u. Peugeot eerde die opmerkelijke gebeurtenis vorig jaar met een virtuele concept car voor het erg populaire rijgame Gran Turismo 6: de L500 R Hybrid. Daarvan presenteert het bedrijf nu een opvolger.

Gran Turismo

De L750 R Hybrid Vision Gran Turismo is nog net een tikkeltje straffer dan z’n voorganger. Dat is niet moeilijk, want je hebt het in de virtuele wereld maar gewoon uit je duim te zuigen. Daarom daalde het gewicht nu met 175kg naar 825kg en steeg het vermogen van de hybride aandrijflijn met 170pk naar 750pk. De concept is daarmee nog een tiende sneller aan de 100. 2,4 tellen is dat nu. En dat allemaal terwijl je gewoon achter je scherm blijft zitten.