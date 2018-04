Europa’s grootste autobatterijfabriek wordt… klein

Door: BV

LG Chem start volgend jaar een nieuwe accufabriek op in Europa. Die zal zich specifiek richten op batterijen voor elektrische auto’s. LG Chem wil dat de faciliteit in Polen, die ruim € 1,4 miljard kost, binnenkort al 100.000 accu’s per jaar levert. Een aantal grote automakers staat klaar om die accu’s af te nemen. De productiecapaciteit van elektrische componenten - en specifiek batterijen - is één van de grootste struikelblokken voor een commercialisering van elektrische auto’s.

Lokale leveranciers

In eerste instantie zal LG Chem de grondstoffen, waaronder lithium, over laten komen uit Azië. Het bedrijf heeft echter de ambitie om zo snel mogelijk om te schakelen op plaatselijke leveranciers.

Groot, maar niet echt

Hoewel de nieuwe fabriek de grootste in z’n soort wordt in Europa, is ze op wereldschaal nog steeds geen hoogvlieger. Persagentschap Reuters schat dat de Gigafactory van Tesla 10 keer meer accu’s kan produceren.