Oude Volvo’s zijn tanks

Door: BV

Volvo bouwde doorheen de decennia een stevige reputatie voor veiligheid op. Staalhard, zou je kunnen zeggen, want de rigide structuur van oudere modellen van het merk, ligt mee aan de basis van dat imago. Een Volvo, zo werd gezegd, was een tank. Eén eigenaar van een Volvo V70 is het daar alvast roerend mee eens.

Hij vond klaarblijkelijk ook dat het uiterlijk nog meer op dat van een tank mocht lijken. En daarom werden panelen tegen de flanken gemonteerd, camouflageverf werd gebruikt en op de flanken vind je zelfs vier gesimuleerde geleidingswielen voor de rupsbanden. En dan is er de pièce de résistance… een dakkoffer die is geconverteerd tot geschutskoepel. De foto dook op op Reddit, maar waar hij vandaan komt, is niet duidelijk.