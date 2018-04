Ferrari FXX-K Evo zuigt zich te pletter

Door: BV

Alleen nog maar in de buurt van een LaFerrari geraken is al een hele belevenis. Laat staan ermee rijden. Je kan je ook nauwelijks voorstellen dat het merk op vlak van prestaties nog veel heeft laten liggen. Maar kijk, er is altijd nog de overtreffende trap. De FXX-K Evo zoekt het vooral in neerwaartse druk. 75% meer dan de niet gewoon te noemen straatversie. En nog eens 23% meer dan de reeds bestaande FXX-K.

De extra kilo’s aanzuigkracht lagen niet te grabbel. Bijna alle aanbouwdelen, met inbegrip van de bumpers en de bodemplaat, werden herdacht. Een windtunnel bevestigde het resultaat.

Je moet bij Ferrari al een meer dan goede klant zijn, wil het bedrijf zo’n FXX-K voor je maken. En dan nog mag je hem niet mee naar huis nemen. Je mag er alleen mee rijden op één van de speciale circuit-evenementen die het bedrijf organiseert. Volgend jaar zijn er al negen gepland. Wie daar moet opdagen met een ‘normale’ FXX heeft een nadeel. Maar Ferrari wil je exemplaar ook upgraden. Prijzen van dat alles? Nog niet uitgelekt, helaas.