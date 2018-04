Dit is geen Jeep Wrangler

Door: BV

Mahindra, een grote Indiase autobouwer, heeft in z’n catalogus de Thar staan (foto onder). Een die, dat is erg duidelijk, geïnspireerd is op een Jeep Wrangler. Maar natuurlijk is hij niet identiek. Anders zou Jeep Mahindra wel even voor de rechter dagen. Desnoods in Indië zelf. Het land hanteert westerse normen voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Het is tenslotte China niet.

Maar de Thar kàn natuurlijk wel meer op een Wrangler lijken. Jeep Studio, een bedrijfje met dezelfde nationaliteit als de donorauto) zorgt daar wel even voor. En zeg zelf, je moet al goed kijken om het verschil met het echte spul nog te zien. Jeep Studio is natuurlijk ook van weinig vies. Zelfs de logo’s worden gekopieerd. De hele ombouw duurt een maand en kost € 10.000. Zonder de donorauto weiliswaar.

Technische aanpassingen worden, met uitzondering van wat noodzakelijk is om de nieuwe koets te laten passen, niet gedaan.