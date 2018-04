Landwind X7 na facelift nog altijd namaak Range-Rover

Door: BV

Het Chinese Landwind heeft z’n X7 onder handen genomen. Een auto die in het Westen maar om één ding bekend is: het is een namaak Range Rover Evoque. En na de facelift… is dat nog altijd het geval.

Voor- en achter nieuw

Het opgefriste model geniet van een hertekende voor- en achterzijde. En het dient gezegd dat de Chinezen daarmee iets minder enthousiast met het kalkpapier zijn omgegaan. Achteraan doen de lichtunits nu eerder denken aan aan een Mercedes GLC. Maar het geheel… dat ziet er nog steeds uit als een Evoque.

Onder de kap valt ook nieuws te rapen. Daar zit nu een 1,5l met 160pk naast een 2-liter met 190pk.

Niets aan te doen

De Britten zijn vanzelfsprekend not amused door de lijnenpikkerij. Maar veel valt daar niet aan te doen. Het bedrijf ging al aankloppen bij de niet geheel onpartijdig te noemen Chinese rechtbanken, maar die zagen geen overeenkomsten.