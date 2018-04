Wel Scuderia, niet Ferrari: SCG 004S

Door: BV

Het is een beetje een tongendraaier: Scuderia Glickenhaus. Het bekt ook niet helemaal Italiaans. Dat het eigenlijk Amerikaans, is lees je er ook niet van af. Wat het wel is, is een nichemerk dat in tegenstelling tot tientallen projecten die nooit voorbij het droomstadium geraken, effectief auto’s op de baan wist te krijgen. Wat zeggen we? Auto’s? Supercars! Deze SCG 004 is de nieuwe instapper van het bedrijf.

De McLaren F1 zorgde voor wat inspiratie. Ook de SCG 004S is een driezitter met de bestuurderszetel in het midden. Als je gaat zitten, dan vallen verder de ouderwetse versnellingsbak (met een echte pook!) op en de knoppen en schakelaars die eruit zien alsof je er een raket mee kan lanceren.

Qua looks houdt de 004S het midden tussen eerdere creaties van Glickenhaus en klassiekers van Ferrari. Aerodynamisch gezien is het een kunstwerk. De brede heupen dienen als koelsleuven en de uitlaten zitten meteen achter de motor, om maar enkele van de kunstgrepen aan te halen.

De 004S weegt zo'n 1.300 kilogram, omdat er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van koolstofvezel. Onder de motorkap ligt een 650 pk sterke 5.0 liter twinturbo V8. Wil je er een bestellen, dan zul je een aanbetaling van 40.000 dollar moeten doen. Voor 400.000 dollar is de auto echt van jou. De eerste 25 exemplaren worden in 2019 afgeleverd.