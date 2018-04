Fiat Panda zit aan een miljoen

Door: BV

Feest bij Fiat. Er wordt een bestseller gevierd. De jongste (vierde) generatie van de Fiat Panda. Op de markt sinds 2012 en sindsdien elk jaar goed voor 200.000 stuks. Een miljoen in het totaal. Het kleintje is de populairste auto van Italië. En daarbuiten claimt hij de kroon in z’n categorie.

Feestnummer

Het miljoenste exemplaar houdt het opvallend sober. Het is een witte in de uitvoering City Cross. Onder de kap een 1,2l motor en bestemd voor de thuismarkt.

Aanhoudend succes

Dat de Panda vlot presteert is niet sinds gisteren. Sinds de introductie van de eerste generatie, in 1980, zijn er al ruim 7,5 miljoen van verkocht. Sinds 1983 is er ook een vierwielaangedreven versie. Die geniet inmiddels een heuse cultstatus.