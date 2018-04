BMW staakt verkoop i3 in VS, omdat het moet

Door: BV

En het is niet vrijwillig. De Duitse fabrikant wordt ertoe gedwongen door de NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration). De reden? De i3 voldoet niet aan de veiligheidseisen. BMW werkt al aan een terugroepactie voor alle i3’s die er reeds geleverd zijn. Alle modeljaren sinds 2014 zijn betrokken.

Is het iets ergs?

Het klinkt in elk geval erger dan het is. Noord-Amerika legt, net als Europa, minimumnormen voor veiligheid op. Die zijn overigens verschillend met die bij ons, kwestie van het de ingenieurs niet te gemakkelijk te maken. Tijdens tests met een frontale impact is gebleken dat één specifiek bestuurdersprofiel aan te grote krachten blootgesteld wordt. Het gaat erg specifiek om vrouwen van ongeveer 1,52m en een gewicht van 49,9kg. Vrij vertaald naar ‘een kleine, lichte volwassene’, want er zijn maar zoveel profielen.

De gemeten krachten lagen ook niet veel boven het toegestane maximum. En de resultaten van de test stroken niet met die van het merk zelf. Maar regels zijn regels. Daarom mag de i3 er niet verkocht worden tot er een oplossing is. Die is in de maak, zei BMW Noord-Amerika. Gevolgen voor Europa zijn er niet.