Winterbanden voor McLaren: gassen, ook als het sneeuwt

Door: BV

Sportwagens zijn soms bij zomerse temperaturen al moeilijk in de hand te houden. Maar in de winter klokt de elektronica in die dingen nog meer overuren. Tenzij de bolides netjes aan de kant worden gehouden. Iets wat McLaren onnodig vindt. Alleen even een setje winterbanden monteren dat geschikt is voor de klus. Dat is vanaf nu te krijgen.

Speciaal gemaakt door Pirelli

De set omvat niet alleen Pirelli MC Sottozero 3 winterrubber maar ook de lichtgewicht 14-spaaksvelgen waarrond ze gemonteerd zitten. De bandendruksensoren van McLaren zijn ingewerkt, waarmee het bedrijf probeert te ontmoedigen dat je voor iets anders gaat.

Er blijven natuurlijk nog altijd auto’s die beter geschikt zijn voor het beklimmen van een ondergesneeuwde bergpas, maar als het toch moet met je auto uit de McLaren Sports Series (een 540C, 570S, 570GT of 570S Spider) dan sta je hiermee 10% sneller stil in natte omstandigheden en 20% sneller in sneeuw.