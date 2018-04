Nissan verkoopt nieuwe onderdelen voor oude R32 Skyline GT-R

Door: BV

Vervangonderdelen voor wat oudere auto’s vinden kan de liefhebber behoorlijk wat kopzorgen opleveren. Automerken gooien die onderdelen meestal na een jaar of tien, of bij einde voorraad, uit de catalogus. Maar naarmate hun auto’s klassiekers worden, loont het de moeite om ze weer op te nemen. Om de liefhebber te steunen, natuurlijk, al zit er ook een economisch kantje aan.

Auto's op de baan houden

Heel wat grote automerken hebben een afdeling die onderdelen voor klassieke auto’s aanbiedt. Van Volkswagen over Jaguar tot Porsche. Ja, veelal Europese automerken. Maar Nissan vervoegt nu de lijst. Onder de noemer Nissan Nismo Heritage Replacement Parts, wordt een nieuw programma opgestart. De Nissan R32 Skyline GT-R, een model dat nog steeds erg populair is, wordt de eerste auto waarvoor weer onderdelen worden gemaakt. De catalogus zal 80 vervangdelen nomvatten. Tenminste, in het begin. Het is Nissans ambitie om de lijst snel uit te breiden en ook onderdelen voor andere modellen van het merk weer in het gamma op te nemen.