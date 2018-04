Man verandert wegmarkering in zijn voordeel, krijgt boete

Door: BV

Een 28-jarige Chinees die vond dat z’n route van en naar het werk best wat sneller kon verlopen, is op een bewakingscamera vastgelegd toen hij de wegmarkering in zijn voordeel veranderde. Dat weet de BBC.

De man werd betrapt toen hij de pijlen op de weg overschilderde. Wanneer hij door de politie om een verklaring werd gevraagd, wist hij op te merken dat de rijstroken rechtdoor altijd vol stonden, terwijl het vak om links af te slaan nauwelijks werd gebruikt. Hij besloot daarom om dat zelf om te vormen. De politie deelde zijn mening echter niet en gaf de man een boete van 1000 yuan. Dat is niet eens € 125.