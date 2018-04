Ford meest gegooglede automerk

Door: BV

Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat de onvermijdelijke lijstjes eraan komen. De grootste cliché’s zal deze redactie niet opzoeken. Niet al die lijstjes zijn evenwel even oninteressant. Dat Google een lijst met het populairste automerk in zoekterminologie bekendmaakt, is niet onbelangrijk. Dat wijst immers op interesse van het grote publiek, zelfs als dat nog niet te zien is aan verkoopscijfers. Dit zijn de resultaten voor de VS.

De drie meest gegooglede automerken

Volgens de internetgigant is Ford het meest gegooglede merk in de VS. Vooral in Centraal-Amerika en de Mid-West. Lexus, dat op twee staat, kan vooral op bijval rekenen in Californië, Florida en Georgia.

Opvallend: Kia raakte op het podium. De Stinger kon opvallend veel internetgebruikers boeien, laat Google weten.