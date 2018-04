Sebastiaan Loeb (even) terug naar WRC

Door: BV

Negenvoudig rallykampioen en levende legende Sebastien Loeb laat de pk’s tegenwoordig liever los in de Duinen van de Dakar Rally. Maar het WRC-bloed kruipt waar het niet gaan kan. En daarom keert de Fransman op vraag van voormalig werkgever terug naar het WRC. Voor drie rallyrondes, weliswaar.

Loeb is verreweg de meest succesvolle piloot die het rallykampioenschap ooit gekend heeft. Maar hij heeft geen plannen om definitief terug te keren naar het WRC. Hij deed het overigens ook al eens in 2013, toen voor vier rondes.

Voor 2018 staan er drie rondes achter de Citroën DS3 WRC op het programma, wat betekent dat hij dan bijna drie jaar uit de running is geweest. In 2015 verreed Loeb namelijk z'n laatste WRC-rally, die van Monte Carlo. Of hij het nog kan zien we in maart, tijdens de Rally van Mexico. De andere twee waar Loeb zich nogmaals zal laten gelden zijn op Corsica (april) en Spanje (oktober).