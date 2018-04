Linkervleugel van Ferrari 250 GTO als reserve of kunst?

Door: BV

Begroot al maar even € 15.000. Dat is hoeveel veilinghuis RM Sotheby’s schat dat deze originele nooit gemonteerde voorvleugel van de Ferrari 250 GTO moet kosten. Een schijntje in vergelijking met de prijs van de ganse auto. Dat is met een geschatte transactieprijs van € 30 miljoen en meer nog steeds de duurste auto ter wereld.

Als kunstwerk

De vleugel is gemonteerd op een houten basis en kan als een kunstwerk tentoongesteld worden. Het onderdeel is in aluminium, dus over roest hoef je je geen zorgen te maken. Heb je natuurlijk ook nog een 250 GTO staan, dan is zo’n reservepaneel ook handig. Je weet immers nooit of je een deuk rijdt.