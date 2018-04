Drie vermogensversies voor Porsche Mission E

Door: BV

Porsche timmert hard aan z’n eerste elektrische auto. Dat wordt de productieversie van de Mission E Concept (foto’s bij dit artikel).

Het gaat in essentie om een sedan voor het C-segment. Op vlak van afmetingen vergelijkbaar met een Mercedes C-Klasse zeg maar, al zal de verpakking wat dynamischer zijn. En Porsche belooft ook meer ruimte. In het interieur moet je centimeters kunnen aflezen als gaat het om een D-segmenter.

Een echte Porsche

Porsche doet er ook alles aan om nu al het beeld te scheppen dat de Mission E zich als een raszuiver product van het merk zal gedragen. Dat kan natuurlijk niet veel anders. Het geeft daarom onder meer aan dat de eerste elektrische Porsche een geavanceerd koelsysteem krijgt dat de auto in staat moet stellen om z’n topprestaties keer op keer neer te zetten. Een sneer naar de snelste Tesla’s die alleen binnen nauwkeurig afgelijnde parameters optimaal presteren.

Porsche overweegt drie vermogensversies voor de Mission E. Een instapper met 402pk, een middenvariant met 536pk en een topper met 670pk. Allen zullen ze over vierwielaandrijving beschikken zodat de elektronica haarfijn het weggedrag kan combineren. De topper moet in minder dan 4 tellen de 100 kunnen aantikken. Opvallend, het lijkt erop dat Porsche de Mission E van een overdrive voorziet. Kwestie van ook langere tijd een behoorlijke snelheid aan te kunnen houden.

En de prijs?

Over de prijs circuleren ook al geruchten. Zo zou de topper voor ongeveer € 75.000 in de catalogus kunnen staan, met instapversies voor minder dan € 70.000. De Mission E moet zich in de prijswaaier bij het bedrijf nestelen tussen de Cayenne en de Panamera.