Alfa Romeo werkt aan z’n grootste auto ooit

Door: BV

Niet elke nieuwe Alfa Romeo is een even groot commercieel succes. Dat is wel duidelijk. Maar de prestaties van de Stelvio smaken bij de directie schijnbaar naar meer. De top van het bedrijf tobt nu over een grotere variant. Met zeven zitplaatsen. Tegen 2020 hoort die er te zijn, maar dat neem je best met een korrel zout.

Stelvio voor 7

Een zevenzits-Stelvio moet het kunnen opnemen tegen auto’s als de Volvo XC90 en de Audi Q7. Het onderstel kan gewoon van de bestaande SUV overgenomen worden. Alleen de wielbasis wordt uitgerekt, net als de koets.

Elektrische turbo

Een 48 volts-systeem met een elektrische turbo moet brandstofbesparen (als microhybride) en ook flink wat meer vermogen opleveren. Een tweeliter benzine moet op die manier 350 tot 400pk kunnen opleveren.

Is het niet eens tijd voor een nieuwe Giulietta?

Er wordt ook stilaan nagedacht over een opvolger van de Giulietta. Maar ook die is nog lang niet klaar. Laat alweer, want die auto gaat nu zijn achtste levensjaar in. Een gemiddelde productcyclus in de sector telt 7 jaren.