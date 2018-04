VW verdubbelt productie e-Golf

Door: BV

De elektrische Volkswagen Golf werd recent op de VAB-gezinswagenverkiezing van het jaar nog op de derde plaats gestemd. Bij de elektrische auto’s weliswaar. In Europa staat de populairste middenklasser aller tijden bij de EV’s op 6. 4.141 stuks vonden in 2017 een eigenaar. Maar de vraag trekt aan verder aan.

Twee shifts

De productie van de e-Golf wordt daarom opgedreven van één shift naar twee shifts per dag. Dat betekent dat er elke dag 70 in plaats van 35 auto’s van dit type zullen ontstaan. De nieuwe regeling begint in maart.

De huidige e-Golf wordt aangedreven door een 35,8kWh accuset. Dat is significant meer dan de 24,2kWh accu die tot begin 2017 in het onderstel terug te vinden was. De iets meer dan 130pk sterke elektromotor moet je nu in reële rijomstandigheden een rijbereik van 200km opleveren.