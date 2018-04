Prijs voor Jaguar E-Pace

Door: BV

Jaguar liet ons afgelopen zomer al de compacte E-Pace zien, het kleine broertje voor de succesvolle F-Pace (alle details hier). Op het Autosalon van Brussel zal het grote publiek voor het eerst kunnen kennismaken met de deskundig gelijnde compacte SUV. En als alles volgens plan verloopt serveren we u hier bij Auto55 ook in januari de eerste rijimpressies.



Wat kost het model?

Na een uitgebreide teasercampagne kwamen de Britten in juli wel met de eerste technische details. Voor prijzen was het toen echter nog te vroeg. Nu niet meer. In België krijgt het model een vanafprijs van € 36.050. Er is keuze uit diesels met 150, 180 of 240pk en benzines met 250 of 300pk. Dat vermogen wordt zonder uitzondering en ongeacht het brandstoftype uit een tweeliterblok geperst.

Prijslijst

De twee basisdiesels zijn de enige die met een handbak te krijgen zijn. En daarvan is zelfs louter de 150pk sterke editie voorwielaangedreven. Alle andere versies beschikken over vierwielaandrijving.