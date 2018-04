Rugzak voor Mercedes X-Klasse

Door: BV

Afgelopen zomer presenteerde Mercedes z’n eerste pickup. De X-Klasse (test hier) moet de meest avontuurlijke klanten van het merk met de Ster kunnen bekoren. Je kan ermee op de hort op en nieuwe accessoires die volgende week in Stuttgart worden voorgesteld op een kampeerbeurs helpen nog een handje.

Tischer

De grote rugzak op de foto hierboven komt uit het aanbod van Tischer. Dat moest niet al te veel moeite doen want het had al een camper voor de Nissan Navara, waar de X-Klasse op gebaseerd is. De laadbak is niet identiek, maar veel aanpassen was evenmin noodzakelijk. Bij Tischer kan je overigens ook zo’n kampeeropbouw krijgen voor de Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Ford Ranger of Isuzu D-Max. Goedkoop is dat overigens niet. Voor minder dan € 22.000 kan je zelfs niet de eenvoudigste uitgeruste opbouw krijgen.

Daarover: het gaat in om een in kunststof uitgevoerde cabine die op de laadruimte van je pickup wordt vergrendeld en daardoor de functionaliteit van een caravan krijgt. Een kleintje, met twee delen. Een slaapgedeelde en een leefgedeelte.

VanEssa

Het kan natuurlijk ook wat minder gewichtig. VanEssa heeft bijvoorbeeld een functionele eenheid die slechts 250kg weegt en in het laadbed past. Daarin zit een koelkast, een kookstel, lavabo etc…

Van deze specialist kan je ook een tent krijgen om op het dak te monteren. Zo zijn er overigens wel meer, maar deze is extra luxueus. Wanneer ze is opgeborgen wordt zo door teck van de elementen afgeschermd. Dezelfde houtsoort als wordt gebruikt op het dek van motor- en zeiljachten.