Recordjaar voor Jaguar Land-Rover

Door: BV

Jaguar Land-Rover verkocht 621.109 auto’s in 2017. Dat is een stijging met 7% ten aanzien van 2016. Kijk je naar 2009 dan wist de groep z’n verkoop inmiddels te verdrievoudigen. Nooit eerder verkocht het bedrijf zo veel auto’s en dat ondanks moeilijke marktomstandigheden in Europa. Daar heeft de groep te kampen met onder meer een ongunstige CO2-uitstoot (eigen aan de modeltypes die de merken voeren).

Beste jaar ooit voor Jaguar

Jaguar verkocht 178.601 voertuigen. Daarmee is dat het sterkste jaar ooit voor het bedrijf. Land Rover verkocht ook nog eens 2% meer dan in 2016. De Discovery Sport (de vervanger van de Freelander) voert daar de verkoopstabellen aan.

China belangrijkste verkoopsregio

China was in 2017 de belangrijkste verkoopregio voor de onderneming met een jaarverkoop van 146.399 stuks, een stijging van 23 procent op jaarbasis. Noord-Amerika rapporteerde een record voor het kalenderjaar, goed voor 128.097 exemplaren en een stijging met 9 procent in vergelijking met het vorige record van 2016.

En bij ons?

Ook in België en Luxemburg wisten beide merken groei te realiseren. Er werden 10.669 Jaguars en Land Rovers ingeschreven, ongeveer evenveel als het record van 2016. Het totaal bestaat uit 3.665 Jaguars (+11%) en 7.005 Land Rovers (+ 0,7%).