Nieuwe Hyundai Veloster even asymmetrisch, veel sneller

Door: BV

De eigenwijze Hyundai Veloster is toe aan een generatiewissel. En noem ons gerust verbaasd, want de Koreanen houden vast aan z’n asymmetrische koetswerkstijl (met twee deuren aan één kant en een enkel groter portier aan de andere kant).

Z’n koetswerklijnen werden nog wat zelfzekerder. Vooral de grotere grille aan de voorzijde moet dat aan de buitenwereld overmaken. Dubbele uitlaatpijpjes en een nep-diffuser zorgen aan de achterzijde dan weer voor voldoende stilistisch vermaak.

Gamma

Onder de kap komt, in de VS alvast, een tweeliter viercilinder die 147pk opwekt, naast een geblazen 1,6l met 201pk. Hyundai bouwt ze in combinatie met een zesbak die je zelf schakelt of een automaat met zeven versnellingen.

Hyundai Veloster N

Na de Hyundai i30 N, is er nu een tweede model voor het ‘snelle label’ van het Koreaanse merk. Die heeft een tweeliter turbomotor met 275pk en 353Nm onder de kap. Schakelen moet je altijd zelf doen. Doe je dat helemaal perfect dan haal je 100km/u in 6,2 seconden. Dat is hedendaags GTi-territorium.

Bij z’n aangescherpte technische capaciteiten hoort ook een uiterlijk dat zichzelf (nog) meer profileert. De lijst (bumpers, grille, zijschorten, dakvleugel, diffuser, velgen, sportzetels, andere tellers etc…) is traditioneel, maar de in de uitwerking lieten de Koreanen zich duidelijk even gaan.

Wellicht niet voor Europa

De eerste generatie Hyundai Veloster (test hier) kon je bij ons op de kop tikken, maar niet echt veel mensen deden dat. Het is daarom weinig waarschijnlijk dat de nieuwe Veloster bij ons in de catalogus verschijnt. De productie start in Korea in maart.