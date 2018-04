D’Ieteren dumpt 350 deelauto’s in Antwerpen met Poppy

Door: BV

Na een testperiode met 30 voertuigen schakelt het carsharing-platform Poppy, dat opereert met de steun van invoerder D’Ieteren in januari een flinke versnelling hoger. Het bedrijf breidt z’n aanwezigheid in Antwerpen uit tot liefst 350 voertuigen. Daarmee is het meteen het grootste carsharing-platform in Antwerpen.

Poppy werkt volgens het zogenaamde ‘freefloating’-principe. Dat betekent dat de deelwagens geen vaste standplaats hebben, maar binnen bepaalde zones vrij geparkeerd kunnen worden. Betalen gebeurt per minuut: 33 cent voor elke gereden minuut en 10 cent wanneer je ergens parkeert en je reservatie toch nog even wil behouden. Langere ritten kunnen ook en dan betaal je maximaal 90 euro voor 24 uur, zolang het voertuig terugkeert naar een specifieke zone. Alle kosten, met inbegrip van parkeerkosten, verzekering en verbruik zijn in de prijs opgenomen. Een app (uiteraard) beheert het allemaal. De beschikbare voertuigen omvatten de VW e-Golf (elektrisch) en de Audi A3 g-tron die op CNG rijdt.

Deeleconomie

Investeerder D’Ieteren is ervan overtuigt dat de deeleconomie een onomkeerbare beweging heeft ingezet waarbij de nadruk steeds meer licht op (betaald) gebruik in de plaats van bezit. De bedrijven in kwestie vinden het best, want auto’s die de ganse tijd verhuurd worden, brengen meer geld op dan ze éénmaal verkopen. De mobiliteit hoort er ook wel bij te varen want uit internationale studies moet blijken dat één deelauto 5 tot 10 privéwagens vervangt.