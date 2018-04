PSA vestigt zich in Atlanta

Door: BV

De vijf merken van de PSA-groep (Peugeot, Citroën, DS, Opel en Vauxhall) barsten van de ambitie. Terwijl de ambitieuze overname van de Duitse tak van General Motors in verschillende fasen wordt afgerond, wordt al gewerkt aan een nakende (poging tot) verovering van de Amerikaanse markt.

Hoofdkwartier: Atlanta

De Fransen openen rond deze tijd hun hoofdkwartier in het Amerikaanse Atlanta. Die regio is een populaire keuze bij automerken. Onder meer Mercedes, Porsche, Kia, Honda, Toyota en General Motors hebben er faciliteiten. De Amerikaanse staat Georgia, waarvan Atlanta de hoofdstad is, paait de bedrijven met erg gunstige belastingvoorwaarden en heeft bovendien een robuust onderwijsnet en goede bereikbaarheid. De luchthaven van Atlanta is bijvoorbeeld de grootste ter wereld. Elk jaar passeren er meer dan 100 miljoen passagiers.

Amerikaanse strategie

PSA heeft nu wel een kantoor op Amerikaanse bodem, maar wat de strategie voor het continent is, is nog onbekend. Het ligt vooral voor de hand dat het bedrijf er DS of Opel introduceert, maar uitsluitsel daarover is er nog niet.