Moet BMW een X2 cabrio maken?

Door: BV

Ga het aan Nissan vragen en ze zullen je zeggen dat een cabriovariant van een crossover een slecht idee is. In 2010 lanceerde het bedrijf met veel poeha een Murano-zonder-dak. Dat bleek een auto te zijn waar niemand op zat te wachten en die niemand mooi vond. Een stille dood volgde.

Evoque Convertible

Bij Land Rover daarentegen, wilde men ook graag eens een cabrio bouwen. De Britten dachten dat de juppies die een Evoque kopen, gaarne wat meer zouden betalen voor een dakloze variant. Het model staat nu in de catalogus. Je vindt bij het merk echter niemand die wil zeggen dat de verkoop ervan vlot gaat.

BMW X2 Cabrio?

Je hoeft dus niet te wachten op een dakloze variant van de X2. BMW probeert weliswaar obsessief niches te vullen, maar het moet ook de rekening doen kloppen. Niet uitgesloten, wel onwaarschijnlijk. Maar er is wél over nagedacht, zo is nu te horen. Reden genoeg voor enkele photoshopkunstenaars om enkele computeruurtjes te klokken. Geruchten gaan ook over een driedeursversie van de nog kakelverse X2. Dat klinkt al meer realistisch.