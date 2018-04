Honda S2000 blijft dood

Door: BV

De Honda S2000 was in zijn tijd een meer dan verdienstelijke open sportwagen. De tweezitter met stoffen klapdak kan dan ook vandaag nog steeds rekenen op een schare trouwe fans en liefhebbers. Die mogen hun hoop op een nieuw model nu echter wel opbergen. Nadat Honda jaren aan een stuk twijfelde over het lot, heeft het het nu bezegelt.

Zinloos

Een nieuwe S2000 heeft geen zin. Dat mag je afleiden uit de woorden van de Canadese topman van het concern, Hayato Mori. Die liet in een openhartige babbel met de plaatselijke autopers horen dat Honda er geen voldoende goed verdienmodel achter ziet. “Sportauto’s zijn nu eenmaal niet meer zo populair, en dat is de schuld van de SUV,” zo zei hij.