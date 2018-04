Jaguar I-Pace is fier op tankbeurt in 45 minuten

Door: BV

Op 1 maart onthult Jaguar z’n eerste elektrische auto: de I-Pace. Die auto figureerde natuurlijk al uitgebreid in door het merk zelf vrijgegeven spyshots en was eerder al als concept car te zien. Van de creatie, die bij Magna Steyr in Oostenrijk van de band zal lopen, lost het merk nu meer details.

Van de concept hebben we onthouden dat die beschikte over een 400pk en 700Nm sterke aandrijflijn die uit z’n accu van 90kWh een autonomie van 500km puurde. Jaguar wil er nu graag aan toevoegen dat een snellaadsessie van 45 minuten voldoende is om 80% van de capaciteit weer vol te tappen.

Net zo cruciaal is dat op 1 maart ook het prijskaartje bekend gemaakt wordt.