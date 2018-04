Jaguar I-Pace is elektrisch, mikt op de wow-factor

Door: BV

Nu is deze Jaguar I-Pace nog een concept car. Maar wie nu al het water in de mondhoeken krijgt bij de aanblik van deze elektrische SUV, mag zich al in de handen wrijven. Begin 2018 staat hij in de showroom en - dat belooft het merk - hij zal nauwelijks afwijken van deze concept car. Misschien toch maar even wachten met de bestelbon voor de Tesla Model X?

Innovatie

De I Pace houdt 400pk en 700Nm achter de hand. Allemaal afkomstig van elektromotoren. Het moet voldoende zijn om naar 100km/u te accelereren in een seconde of vier. Sportwagens krijgen het erg moeilijk naast de acceleratie van elektrische auto’s.

Lenen bij de F-Pace

De I-Pace is grotendeels gebaseerd op het onderstel van de F-Pace. En die heeft op zijn beurt weer veel overeenkomsten met de F-type (voorwielophanging) en XF (achterwielophanging). Verder spreken de Britten over een laag zwaartepunt, prima aerodynamica en vierwielaandrijving.

Jaguar claimt een actieradius van zo'n 500km. Gemeten volgens de NEDC-norm, dat wel. Maar in de praktijk moet het erop neerkomen dat je prima rond de 300km moet kunnen afleggen. Opladen kan snel. Binnen een uur is de batterij weer voor 80% gevuld, als je tenminste een geschikt laadstation hebt.

Meer binnenruimte

De I-Pace kan het stellen zonder aandrijftunnel, brandstoftank en tal van mechanische componenten. De batterij zit onder de vloer. Combineer de twee en je krijgt een compacte SUV met het interieur van een full-size exemplaar, dixit Jaguar. Er is ook de nodige aandacht voor hightech. Het instrumentenpaneel is vervangen door een scherm terwijl een tweede scherm en een full-color head-up display andere belangrijke informatie tonen. De Britten laten doorschemeren dat dit interieur model zal staan voor de Jaguar-interieurs van de toekomst.