Hyundai Santa Fe kweekt karakter

Door: BV

Hyundai stuurde al een plaagbeeld voor de nieuwe Santa Fé de wereld in waaruit je kon afleiden dat de Koreanen eens wat anders in gedachten hadden. Na enkele jaren van conformisme, schuwt het immer opklimmende Aziatische merk geen eigen identiteit meer. Na de compacte Kona is dit de tweede SUV van het bedrijf die zich op vlak van uiterlijk zal onderscheiden.

Autosalon Genève

In Zuid-Korea, waar deze beelden vandaan komen, kan je de Santa Fé alvast krijgen met drie motoren. Een tweeliter op benzine, een diesel met dezelfde inhoud én een exemplaar met 10% meer slagvolume. Allen hangen ze er aan een achttrapsautomaat. Hoe het Europese aanbod eruit zal zien, weten we wellicht over een maand. Dan debuteert het model op het Autosalon van Genève.

Afmetingen

Terwijl de Koreaanse motoren zouden kunnen verschillen van de Europese, geldt dat niet voor de afmetingen. De Santa Fé rekt zichzelf van neus tot staart over een afstand van 4,77m en is van schouder tot schouder 1,89m breed. Dat is respectievelijk 7 en 1cm meer dan het huidige model.