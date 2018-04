Tesla in grote problemen?

Door: BV

Tesla-opperhoofd Elon Musk is een meester in het afleiden van de aandacht. Toen het bedrijf in het derde kwartaal van 2017 zowel een vrachtwagen als de nieuwe Tesla Roadster voorstelde (die nog lang, lang, lang niet in productie zal zijn), leidde dat de pers maar mooi af van het feit dat de productie van de Tesla Model 3 helemaal in het honderd liep. Tesla vond het dan ook nodig om preseriemodellen over te slaan. Die gebruikt de sector typisch om problemen met het productieproces te identificeren voor ze als een strop rond de nek van het bedrijf gaan hangen.

Tesla in de ruimte

Eerder deze week schoot Tesla met z’n Space X-raket Musks eigen Roadster de ruimte in. Weer een stunt van jewelste. En weer heeft Tesla barslecht nieuws te melden. De productie van de Tesla Model 3 raakt immers nog altijd niet van de grond. Tijdens het ganse vierde kwartaal van 2017 kon Tesla slechts 1550 stuks uitleveren aan klanten. De Model 3 ging officieel in productie midden 2017, maar bij de jaarwisseling stond de teller niet eens op 2000 stuks.

Weer meer beloften

Einde maar 2018 wil Tesla elke week 2.500 stuks van z’n Model 3 bouwen. En tegen de zomer moeten dat wekelijks 5.000 exemplaren zijn. Maar het is onduidelijk of de investeerders daar nog in geloven, noch of deze projectie (de zoveelste) wel realistisch is. Tesla zeilde tot op heden door talrijke kwartaalrondes omdat investeerders in het bedrijf geloven. Als dat vertrouwen een breuk kent, kan het erg snel bergaf gaan met de onderneming.

$ 7,5 miljoen verlies… per dag

Tesla sloot 2017 af met z’n grootste kwartaalverlies ooit. Het bedrijf ging elke dag (!!) $ 7,5 miljoen in het rood. Het totale kwartaalverlies bedroef $ 675 miljoen. Het cijfer is nog slechter dan de bijna $ 620 miljoen die het bedrijf opstookte tijdens het derde kwartaal van 2017. Een ruwe rekensom leert ook dat de elektrische pionier er op een half jaar tijd $ 1,3 miljard doorjaagde. Dat is ruim $ 5000 per minuut.