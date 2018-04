Ziet de nieuwe Mercedes CLA er zo uit?

Door: BV

We weten inmiddels hoe de nieuwe Mercedes A-Klasse eruit ziet (zie hier als je die gemist zou hebben). Maar die A is slechts het begin van een complete familie nieuwe voorwielaandrijvers met een Ster op de neus. De nieuwe CLA is misschien wel die waar het meest naar wordt uitgekeken. Akkoord, heb je echt sportieve aspiraties dan moet je minstens een AMG-centrale en vierwielaandrijving specificeren, maar het gros van de klanten stelt zich tevreden met de sportieve uitstraling.

Goed gegokt

Met de beelden van de A achter de kiezen kan het internet gaan raden doe de rest eruit zal zien. Photoshopper X-Tomi, die zich wel vaker laat opmerken met realistische computercomposities, nam de scherpere snuit van de nieuwe A-Klasse en boetseerde er al een CLA omheen. Verschiet er niet van wanneer achteraf blijkt dat deze creatie erg dicht bij de waarheid uitkomt.