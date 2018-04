Maybach doet er weer een schep bovenop

Door: BV

Niet zo lang geleden waardeerde Mercedes de jongste generatie S-Klasse op. En dat betekent natuurlijk dat de Maybach niet kan achterblijven.

Het was april van vorig jaar dat de S-Klasse een hoofdzakelijk technische facelift kreeg aangemeten. De Maybach - nu eerder een afwerkingsniveau dan de aparte auto die het vroeger was - arriveerde pas in 2014 op de markt en kon het dus iets langer uitzingen voor z’n opfrisser. Die is er nu.

Meer afstand

Een veel gehoorde (niet onbegrijpelijke) kritiek was dat de Maybach nu een S-Klasse was met een wat andere aankleding. Heel wat aandacht ging nu dan ook naar het weerleggen van die kritiek. Meer nadruk werd gelegd op het visuele onderscheid met de S-Klasse voor het gepeupel. Een lak in twee tinten bijvoorbeeld. Of de grille die recht van de Vision 6 Concepts lijkt te komen.

King of bling

De Maybach moet nu ook weer de nieuwe king of bling zijn. Want sinds de smaak van Amerikanen, Aziaten en Arabieren van doorslaggevend belang is in dit segment, moet je op niet al te veel discretie meer rekenen. Daarom is er nog meer chroom dan tevoren. De raamomlijsting tot daar, maar ook op de wielen en aan de koelopeningen vooraan werd het kwistig ingezet. En aan de binnenzijde kan het nappaleder gecombineerd worden met stiksels in goud, platina of koper.

Dikke motor

Onder de kap zitten minimaal 8 cilinders. Je kan de Maybach krijgen met de aandrijflijn van de S 560 - voorzien van 469pk en 700Nm. Maar als het even kan, dan bestel je hem natuurlijk met de 6-liter V12 van de S650. Met 630pk en 1000Nm.