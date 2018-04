Middenvaksrijders straks dubbel zo zwaar bestraft

Door: BV

Bestuurders die onverzettelijk hun plaats op het middelste rijvak innemen en daar niet meer weg te branden zijn, zijn een grote bron van ergernis. Met verkiezingen om de hoek, willen twee VLD-kamerleden (Sabien Lahaye-Battheu en heer collega Tim Vandenput) die voor de goal liggende bal graag even binnentrappen. Want, zo weten ze, dat middenvaksrijden is ook een oorzaak van het rechts inhalen dat zwaarder wordt beboet).

Boete voor rechts inhalen

De bekeuring voor wie betrapt wordt op rechts inhalen bedraagt 116 tot 160 euro (tweede graad). Onnodig in het midden gaan rijden is daarentegen slechts een overtreding van de eerste graad. Tussen 58 en 85 euro ben je daaraan kwijt. De politie is overigens eerder geneigd je voor dat eerste te bekeuren (3.603 bestuurders in 2016) dan voor het tweede (2.079 boetes in datzelfde jaar).

Onbestaande pakkans

Het aantal bekeuringen is in beide gevallen dermate laag dat je van een quasi onbestaande pakkans kan spreken. Het aantal snelheidsovertredingen dat wordt geverbaliseerd overstijgt het miljoen. Zelfs De Lijn schrijft elk jaar meer dan 45.000 boetes uit voor verkeerssituaties. Maar ook daar hebben de twee VLD-ers een antwoord op. Volgens hen zal de politie automatisch meer bekeuring uitschrijven als die duurder worden. Een uitspraak die lijkt te suggereren dat de motivatie van de politiediensten er niet louter één is van het naleven van de wet of ordehandhaving, maar daarentegen financieel is.