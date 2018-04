Mitsubishi Outlander aangepast en… zuiniger?

Door: BV

De Mitsubishi Outlander PHEV is inmiddels al vijf jaar op de markt. Hij werd al eens op een vooral visuele opfrisbeurt getrakteerd en nu worden er vooral nieuwe ingewanden in getransplanteerd.

Grotere motor, grotere accu

De punten en komma’s die Mitsubishi verzet in de designtaal zijn onbelangwekkend. Waar het om gaat is de 2-liter benzinemotor die wordt vervangen door een exemplaar met 2,4l inhoud en de accu die 13,8kWh in plaats van 12kWh beslaat. Het vermogen stijgt een beetje, maar het is de constructeur vooral om het elektrische bereik en het uitstootgemiddelde te doen. De regels worden strenger en de Japanse autobouwer schuift mee met de heersende minimumeisen. Misschien wordt de plug-in-hybride dan ook in de praktijk wat zuiniger. De reële verbruikscijfers van dit type voertuig kunnen immers een veelvoud van het opgegeven verbruiksgemiddelde bedragen, zo claimt mobiliteitsorganisatie VAB na tests in ons land.

Op 6 maart wordt de vernieuwde versie voorgesteld op het Autosalon van Genève, maar je vindt hem wellicht pas in de herfst bij de dealer.