Nissan X-Terra is SUV op Navara-basis

Door: BV

Wie herinnert zich de Nissan Pathfinder nog? Eén generatie hebben we die in Europa in de catalogus gezien. Dat is een SUV, of een terreinwagen zolang u die term niet té serieus neemt, die op hetzelfde onderstel rust als de pickup van het merk. Tegenwoordig noemt die op sommige markten X-Terra. Eind april gaat de nieuwe generatie ervan in première op het Autosalon van Peking. Maar naar Europa komt die ook niet meer.

De nieuwe X-Terra wordt aangedreven door een 2,3l diesel en een 2,5l benzinemotor. Tenminste, volgens de eerste informatie. Maar daarbij komen wellicht nog andere motoren, afgestemd op specifieke markten. Het segment waarin de X-Terra uitkomt is immers ook groot in Afrika, Nieuw-Zeeland, Latijns-Amerika en Australië. Z’n ladderonderstel is robuuster als dat van een doorsnee SUV zoals de Nissan X-Trail.